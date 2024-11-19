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الإحتفاظ بـ4 أشخاص من أجل شبهات فساد تتعلّق بشركة الإحياء والتنمية الفلاحية 'الأربص المبروكة'

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Bookmark article    Publié le Mardi 19 Novembre 2024 - 09:09 قراءة: 0 د, 56 ث
      
أفاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بالكاف وناطقها الرسمي، يُسري الهوامي، اليوم الثلاثاء، بأن "النيابة العمومية بالمحكمة أذنت بالإحتفاظ بـ4 أشخاص وإحالة 3 آخرين بحالة تقديم وذلك من أجل وجود شبهات فساد تتعلّق بشركة الإحياء والتنمية الفلاحية "الأربص المبروكة".


وأوضح الهوامي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أنّ "الأبحاث انطلقت عقب تلقّي النيابة العمومية بالكاف شكاية من أمانة المال الجهوية بالكاف مفادها وجود شخص يستغل أرضًا فلاحية على ملك الدولة ووجود شبهة فساد تتعلّق بشركة "الأربص المبروكة".
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وقال الهوامي إنّه "تم إسترجاع الضيعة الفلاحية المبروكة، لكن الشخص الذي كان يستغلها هو مدين للدولة بمئات الملايين ولم يقع الخلاص"، مؤكّدًا "وجود تلاعب وشبهة فساد بخصوص مسألة التملّص من خلاص الدولة".

وأضاف الهوامي، أن "النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي في شأن كل من سيكشف عنه البحث في هذا الملف من أجل استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره وللإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات، إضافة إلى الخيانة الموصوفة والمشاركة في ذلك"، مشيرًا إلى أنّ "هذه التهم تصل عقوبتها إلى حدود 20 سنة".


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