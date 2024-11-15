تتويج برنامج voyage voyages كأفضل برنامج و محتوى رقمي مخصص للسياحة و السفر

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تُوّجَ برنامج voyage voyages الذي يُعده و يُقدمه وليد بسباس، كأفضل برنامج ومحتوى رقمي مخصص للسياحة و السفر و الترفيه بجائزة Stars Tunisia و الذي تنظمه للمرّة السادسة مؤسسة KATEX Consulting.



هذا ويتم سنوياً تتويج أبرز الأعمال الإعلامية و الفنية الموسيقية و الدراما التمثيلية في أشخاص مبتكريها.

كما تمّ خلال الحفل تكريم عدد من الوجوه و المبدعين و من جوهرة FM، حيث تحصّل صابر الوسلاتي على جائزة لدوره في مسلسل"رقوج" و سامي بنور على برنامجه يوميات مواطن على الحوار التونسي.



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