التونسي سامي الشافعي يفوز بجائزة أفضل صانع محتوى في العالم العربي

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تمكن المخرج التونسي وصانع المحتوى، سامي الشافعي من الفوز بجائزة أفضل صانع محتوى عربي في فئة الفن.



وحقق الشافعي الجائزة خلال حفل أقيم مساء الإثنين في العاصمة القطرية الدوحة لتوزيع جوائز المبدعين الرقميين لصناع المحتوى العرب 'Digital Creator Awards' .

‎وتحدث الشافعي عن سعادته بهذا التتويج الذي جاء بعد جهد كبير معبرا عن شكره لوالدته التي دعمته منذ البداية والجمهور الذي صوت له للفوز بهذه الجائزة.



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