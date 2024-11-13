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التونسي سامي الشافعي يفوز بجائزة أفضل صانع محتوى في العالم العربي

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Bookmark article    Publié le Mercredi 13 Novembre 2024 - 06:45 قراءة: 0 د, 23 ث
      
تمكن المخرج التونسي وصانع المحتوى، سامي الشافعي من الفوز بجائزة أفضل صانع محتوى عربي في فئة الفن.

وحقق الشافعي الجائزة خلال حفل أقيم مساء الإثنين في العاصمة القطرية الدوحة لتوزيع جوائز المبدعين الرقميين لصناع المحتوى العرب 'Digital Creator Awards' .
‎وتحدث الشافعي عن سعادته بهذا التتويج الذي جاء بعد جهد كبير معبرا عن شكره لوالدته التي دعمته منذ البداية والجمهور الذي صوت له للفوز بهذه الجائزة.
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