مجدي الكرباعي: " ايطاليا توقف مركب صيد تونسي على متنه 24 شخص منهم 3 أطفال "

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كشف النائب السابق مجدي الكرباعي أن السلطات الإيطالية أوقفت مركب صيد في البحر المتوسط وفيه 24 شخص بينهم أطفال قصر ونساء.

وعرض الكرباعي مشاهد نقلها الاعلام الإيطالي لمركب الصيد خلال ضبطه في البحر.



وكتب في صفحته على الفايسبوك التدوينة التالية:



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" السلط الإيطالية و المتمثلة في النيابة العمومية ب Agrigento توقف مركب صيد تونسي و تعتقل طاقمه و هم 03 أشخاص و أعمارهم تتراوح بين 44 سنة (يقولوا انه هو الرايس ) و 35 سنة و 25 سنة .



كان على متن هذا المركب 24 شخص منهم 3 أطفال قصر و إمرأة و كما اثبتت التحريات التي قامت بها السلط المختصة والتي قالت بان "على المركب لا يوجد أي دليل ان المركب هو للصيد حيث لا يوجد على متنه سمك و الشباك غير مبللة ".

عملية التتبع و الابلاغ على هذا المركب تمت بعد ان قامت الطائرة Eagle 1 تابعة ل Frontex الوكالة الأوروبية لحماية الحدود بإبلاغ السلط في إيطاليا .

و تقوم Frontex بمراقبة الحدود و المياه الدولية و كذلك المياه التونسية بإعتماد على طائرات و مسيرات لديها تقنيات تصوير عالية الجودة و بعيدة المدى و هذا طبعا في إطار التعاون في مكافحة #الهجرة الغير نظامية التي تجمع #إيطاليا و #تونس و الاتحاد الأوروبي."

