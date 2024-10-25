جلب الارهابي معز الفزاني للمحاكمة...

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جلبت صباح اليوم الجمعة 25 اكتوبر 2024, الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس،الإرهابي معز الفزاني الذي كان ينشط ضمن شبكات التسفير الى داعش سوريا وليبيا كما مثل معه متهمون اخرون من بينهم فتاة ،وقد قررت المحكمة تأجيل المحاكمة استجابة لطلب محامية أحد المتهمين حيث طلبت من هيئة الدائرة مزيد التاخير للإطلاع واعداد وسائل الدفاع.



وللتذكير فقد أكد الارهابي معز الفزاني في اعترافاته، أنه تحوّل في البداية إلى ميلانو الايطالية وهناك أقام فترة حيث كان يتاجر في المخدرات بكلّ أنواعها، وقد اعترف بأنه كان يتعامل مع شبكة مخدرات بكل أنواعها تنشط بين تونس وإيطاليا وعديد الدول الاوروبية، مقرّا بترويجه للمخدرات في تونس عن طريق نفس الشبكة، وقد تم القبض عليه في ايطاليا وأودع السجن لمدة 3 سنوات ونصف قبل أن يتحول بعد ذلك إلى البوسنة.





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كما اعترف بأن وناس الفقيه أعلمه أن أبو بكر الحكيم أخبره بتفاصيل عملية اغتيال شكري بالعيد ومحمد ابراهمي، نافيا لقاءه بالارهابي ابو بكر الحكيم، هذا وكشف عن 25 اسما لعناصر ارهابية لم تكن مصنفة لدى الجهات الأمنية من بينهم تونسي أصيل الجنوب كان في سجن غوانتانامو وتم إلقاء القبض عليه إلى جانب عنصر اخر خطير.

