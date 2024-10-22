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والي بن عروس السابق: إنتهت إستراحة المحارب، عائدون إلى مهام جديدة

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Publié le Mardi 22 Octobre 2024 - 16:16 قراءة: 0 د, 25 ث
      
نشر أمس الاثنين 21 أكتوبر، والي بن عروس السابق عز الدين شلبي تدوينة قال فيها " إنتهت إستراحة المحارب عائدون إلى مهام جديدة".

ولم يوضّح عز الدين شلبي الذي تم اعفاؤه خلال حركة الولاة التي أقرها رئيس الجمهورية يوم 8 سبتمبر الماضي، المهمة الجديد او المنصب الذي سيتقلّده.

...

تجدر الاشارة الي أن عز الدين شلبي ورغم اقالته من منصب والي بن عروس كان من أبرز الشخصيات التي قادت الحملة الانتخابية لقيس سعيد.


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