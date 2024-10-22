والي بن عروس السابق: إنتهت إستراحة المحارب، عائدون إلى مهام جديدة

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نشر أمس الاثنين 21 أكتوبر، والي بن عروس السابق عز الدين شلبي تدوينة قال فيها " إنتهت إستراحة المحارب عائدون إلى مهام جديدة".



ولم يوضّح عز الدين شلبي الذي تم اعفاؤه خلال حركة الولاة التي أقرها رئيس الجمهورية يوم 8 سبتمبر الماضي، المهمة الجديد او المنصب الذي سيتقلّده.





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تجدر الاشارة الي أن عز الدين شلبي ورغم اقالته من منصب والي بن عروس كان من أبرز الشخصيات التي قادت الحملة الانتخابية لقيس سعيد.

