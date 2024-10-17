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قلعة الأندلس: 18 مصابا إثر انقلاب حافلة

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Publié le Jeudi 17 Octobre 2024 - 11:11 قراءة: 0 د, 18 ث
      
تولّت فرق النجدة والإنقاذ التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بأريانة، الخميس 17 أكتوبر 2024، التدخّل إثر حادث مرور بالطريقة الوطنية رقم 08 على مستوى منطقة برج يوسف من معتمدية قلعة الأندلس.

وتمثّل الحادث في انقلاب حافلة صغيرة الحجم تابعة لعملة مركب تجاري خاص، مما تسبّب في إصابة 18 راكبا بإصابات مختلفة ومتفاوتة الخطورة تمّ إسعافهم، ونقلهم إلى مستشفى محمود الماطري.

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