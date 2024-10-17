Babnet

وزير الإقتصاد والتخطيط يمثل تونس في المنتدى الإقتصادي التركي - العربي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6710b6cb74ff47.47821526_onplghfeiqkmj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 17 Octobre 2024 - 08:02 قراءة: 0 د, 39 ث
      
يشارك وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ في أشغال " المنتدى الإقتصادي التركي العربي" المزمع انعقاده باسطنبول يوم الخميس 17 أكتوبر 2024 تحت عنوان " تركيا والعالم العربي : ممر عالمي للإستثمار والتجارة والتكنولوجيا".

وسيخصص هذا المنتدى الذي سينعقد برعاية من رئاسة الجمهورية التركية للتباحث حول سبل دفع التعاون الإقتصادي والشراكة بين تركيا والبلدان العربية خاصة في المجالات والقطاعات الواعدة كالطاقات المتجددة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا وذلك بحضور الوزراء المعنيين وممثلي هياكل الدعم والمساندة في مجال الإستثمار والتجارة وكذلك الهيئات المالية العربية والتركية والقطاع الخاص.

...

وسيجري سمير عبد الحفيظ بالمناسبة لقاءات ثنائية مع عدد من نظراءه و بعض مسؤولي الهيئات المالية العربية ، حيث ستكون هذه اللقاءات فرصة لتدارس الفرص و الإمكانيات المتاحة لمزيد تعزيز ودفع التعاون الإقتصادي خاصة على مستوى الإستثمار والشراكة والرفع من نسق وحجم المبادلات خدمة للمصلحة المشتركة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 295956


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
قانون المالية لسنة 2025
Toutes les news BBC
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 08:30 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
رئاسيات 2024
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*