وزير الإقتصاد والتخطيط يمثل تونس في المنتدى الإقتصادي التركي - العربي

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يشارك وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ في أشغال " المنتدى الإقتصادي التركي العربي" المزمع انعقاده باسطنبول يوم الخميس 17 أكتوبر 2024 تحت عنوان " تركيا والعالم العربي : ممر عالمي للإستثمار والتجارة والتكنولوجيا".



وسيخصص هذا المنتدى الذي سينعقد برعاية من رئاسة الجمهورية التركية للتباحث حول سبل دفع التعاون الإقتصادي والشراكة بين تركيا والبلدان العربية خاصة في المجالات والقطاعات الواعدة كالطاقات المتجددة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا وذلك بحضور الوزراء المعنيين وممثلي هياكل الدعم والمساندة في مجال الإستثمار والتجارة وكذلك الهيئات المالية العربية والتركية والقطاع الخاص.





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وسيجري سمير عبد الحفيظ بالمناسبة لقاءات ثنائية مع عدد من نظراءه و بعض مسؤولي الهيئات المالية العربية ، حيث ستكون هذه اللقاءات فرصة لتدارس الفرص و الإمكانيات المتاحة لمزيد تعزيز ودفع التعاون الإقتصادي خاصة على مستوى الإستثمار والشراكة والرفع من نسق وحجم المبادلات خدمة للمصلحة المشتركة.