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رادس: تفكيك وفاق إجرامي لترويج المخدرات

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Publié le Vendredi 11 Octobre 2024 - 11:35 قراءة: 0 د, 21 ث
      
تمكن إطارات وأعوان فرقة الشرطة العدلية بمقرين، واعوان مراكز الأمن الوطني بـرادس، الملاحة، مقرين، حي شاكر و فرقة الطريق العمومي بمقرين من الكشف عن وفاق إجرامي مختص في ترويج المخدرات وضبط شقيقين ينشطان من ضمن عناصرها وحجز لديهما 01 كلغ من مخدر "الكوكايين الخام"، نصف صفيحة من مخدر القنب الهندي ومبلغ مالي قدره حوالي 9800 دينار من عائدات الترويج وآلة وزن.

بمراجعة النيابة العمومية ببن عروس أذنت بالاحتفاظ بهما والأبحاث متواصلة.


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