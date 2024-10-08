من هي الناشطة السياسية هالة غربيّة

تولّت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الإذن للوحدة الوطنية المختصّة بالبحث في جرائم الإرهاب بمباشرة الأبحاث اللازمة ضدّ هالة غربية من أجل تكوين وفاق إرهابي والتحريض على الانضمام إليه والتٱمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والاعتداء المقصود منه تغيير هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا وإثارة الهرج بالتراب التونسي وغيرها من الجرائم التي قد يكشف عنها البحث وفق ما أفادت به الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، حنان قداس.ويأتي ذلك وفق ما أوضحته حنان قداس في تصريح إعلامي، تبعاً لما تمّت معاينته من تولي هالة غربية تنزيل مقطع فيديو وتدوينات على صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي، قامت خلالها بالتهجم على مؤسسات الدولة ورموزها والتحريض ضد النظام القائم في البلاد بما من شأنه أن يمس من هيبة الدولة ومؤسساتها ورئيسها ويدخل الرعب والقلق بين السكان ويثير البلبلة ويحفز الجماعات المتطرفة على أعمال العنف والفوضى ، وفق تصريحها.وأشارت الناطقة الرسمية بإسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب إلى إدراج هالة غربية بالتفتيش، ولا تزال الأبحاث جارية .