المهدية: المجتمع المدني بالشابة يطالب بحماية الأهالي بعد تزايد اعداد المهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء

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اعربت جمعيات ومنظمات بالشابة من ولاية المهدية، اليوم الثلاثاء، في بيان لها، عن تخوفها من تزايد اعداد المهاجرين من بلدان افريقيا جنوب الصحراء، وطالبت بحماية الاهالي والبحارة والمزارعين والتجار، "خاصة بعد ان تفاقمت ظواهر التسول واستعمال الأطفال في هذا النشاط، علاوة على قطع الطرقات والاستيلاء على مواشي بعض الفلاحين".





ونبه البيان الذي امضت عليه "جمعية صيانة المدينة" و"جمعية النهوض بالطالب الشابي" والاتحادين المحليين للشغل والفلاحة، إلى أن المزارعين "لن يستطيعوا جمع محاصيلهم من الزيتون مع تواجد أعداد كبيرة من المهاجرين الذين استقروا في خيام بضيعاتهم".



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وشددت المنظمات الممضية على البيان، على أن تكاثر مجموعات المهاجرين من جنوب الصحراء "زاد من مشاعر الخوف لدى المتساكنين خاصة مع تنامي موجات الترهيب التي يقومون بها ضد أصحاب بعض المحلات التجارية".



كما طالبت بضرورة "نقل المهاجرين من ميناء الشابة إلى موانئ اخرى لا سيما وأن العديد من البحارة غادروا المهنة بسبب التعطيلات التي يواجهونها كلما استخرجوا جثثا لمهاجرين".

ولوحت بتنظيم وقفة احتجاجية "تحمل فيها السلطة مسؤوليتها على الوضع المتفاقم في المنطقة وما ينجر عنه من احتقان في صفوف الأهالي".



جمر