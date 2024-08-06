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زغوان: إصطدام قطار بدراجة نارية يُسفر عن وفاة إمرأة وإصابة رجل

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Publié le Mardi 06 Août 2024 - 11:05 قراءة: 0 د, 23 ث
      
تولت فرق النجدة والاسعاف التابعة للادارة الجهوية للحماية المدنية بزغوان التدخل إثر حادث مرور مستوى منطقة جبل الوسط من معتمدية بئر مشارقة تمثل في إصطدام قطار ركاب براكب دراجة نارية، وفق بلاغ صادر عن المتحدث باسم الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء.

وتسبّب الحادث، في إصابة رجل يبلغ من العمر 44 سنة بإصابات مختلفة ومتفاوتة الخطورة تم إسعافه ونقله الى المستشفى الجهوي زغوان كما تمت معاينة جثة امرأة بالغة من العمر 41 سنة وتسليمها إلى أعوان الحرس الوطني.

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