Babnet

بطاقة إيداع بالسجن في حق ابن سليم شيبوب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66ae9fc8142494.42292650_kfgeqnmjlhpio.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 03 Août 2024 - 20:06 قراءة: 0 د, 35 ث
      
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حق ابن سليم شيبوب، وذلك من أجل شبهة حيازة مادة مخدرة بنية الاستهلاك والترويج.
أخبار ذات صلة:
التمديد في أجل الاحتفاظ بسليم شيبوب على ذمة الأبحاث...

ويجدر التذكير بأن القطب القضائي لمكافحة الارهاب كان أصدر بلاغا اكد في فحواه أنه وبمقتضى انابة صادرة عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب تولى أعوان احدى الفرق الأمنية تفتيش منزل سليم شيبوب وحجز مبالغ مالية متفاوتة من العملة المحلية والأجنبية بالاضافة الى قطعة مخدرة ونيزان الكتروني، وفق ما جاء في البلاغ الصادر منذ أسابيع قليلة عن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


babnet
رئاسيات 2024

J- 63

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 23:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*