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أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حق ابن سليم شيبوب، وذلك من أجل شبهة حيازة مادة مخدرة بنية الاستهلاك والترويج.
ويجدر التذكير بأن القطب القضائي لمكافحة الارهاب كان أصدر بلاغا اكد في فحواه أنه وبمقتضى انابة صادرة عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب تولى أعوان احدى الفرق الأمنية تفتيش منزل سليم شيبوب وحجز مبالغ مالية متفاوتة من العملة المحلية والأجنبية بالاضافة الى قطعة مخدرة ونيزان الكتروني، وفق ما جاء في البلاغ الصادر منذ أسابيع قليلة عن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
ويجدر التذكير بأن القطب القضائي لمكافحة الارهاب كان أصدر بلاغا اكد في فحواه أنه وبمقتضى انابة صادرة عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب تولى أعوان احدى الفرق الأمنية تفتيش منزل سليم شيبوب وحجز مبالغ مالية متفاوتة من العملة المحلية والأجنبية بالاضافة الى قطعة مخدرة ونيزان الكتروني، وفق ما جاء في البلاغ الصادر منذ أسابيع قليلة عن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
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