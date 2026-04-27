تونس تشارك في بطولة افريقيا لرفع الاثقال بمصر من 10 الى 17 ماي ب13 رباعا

تشارك تونس في بطولة افريقيا لرفع الاثقال التي ستقام بمدينة الاسماعيلية المصرية من 10 الى 17 ماي القادم ب13 رباعا (5 في الذكور و8 في الاناث)، وفق ما أفاد به وكالة تونس افريقيا للأنباء المكلف بتسيير الإدارة الفنية الوطنية للجامعة التونسية لرفع الأثقال لطفي بن رابح اليوم الاثنين.وأوضح بن رابح ان المنتخب التونسي يتألف من خماسي الأكابر أمان الله البريني (60 كلغ) وادريس ورثي (60 كلغ) ومحمد أمين بوحجبة (65 كلغ) وأيوب بن سالم (79 أو 88 كلغ) وأيمن باشا (+110 كلغ) في حين يتألف منتخب الكبريات من ميساء خضراوي (48 كلغ) وتسنيم بن وادة (53 كلغ) وآية عوادي (58 كلغ) وإسراء البجاوي (58 كلغ) وشيماء الرحموني (63 كلغ) وجواهر القاسمي (69 كلغ) وآية حسني (77 كلغ) وزينب الناوي (86 كلغ)، مشيرا الى أنه تم وضع الرباعة آمنة بن سايح (53 كلغ) كعنصر احتياطي.وأضاف بن رابح ان الإطار الفني الذي سيشرف على تدريب عناصر المنتخب التونسي في المغامرة القارية يتألف من رضا العياشي مدرب منتخب الكبريات ووجدي نور الدين مدرب منتخب الأكابر في حين يشرف على تمارين الرباع أيمن باشا المدرب الوطني حاتم بوعبيد.وفي إطار التحضير للموعد القاري المرتقب، أفاد المكلف بتسيير الادارة الفنية الوطنية للجامعة أن النخبة الوطنية تجري تربصا مغلقا بمدينة المنستير انطلق من 12 افريل الجاري ويتواصل الى غاية 7 ماي القادم قبل شدّ الرحال نحو مصر يوم 10 ماي.وصرّح ان التربص الذي يقام بالمنستير يشهد مشاركة الرباع كارم بن هنية الذي عدل عن قرار اعتزال رياضة رفع الاثقال موضحا ان بن هنية الذي يتدرب ضمن منتخب الاكابر تحت اشراف المدرب الوطني وجدي نور الدين لن يشارك في بطولة افريقيا في حين يزاول تحضيراته المكثفة للاعداد للمشاركة في الألعاب المتوسطية المقررة بمدينة تارانتو بإيطاليا من 21 اوت الى 3 سبتمبر 2026 وبطولة العالم أكابر المبرمجة بمدينة نينغبو بالصين 27 اكتوبر الى 8 نوفمبر 2026 بمعيّة أيمن باشا.وختم لطفي بن رابح أنه تقرر عدم المشاركة في بطولة العالم للأواسط التي ستسبق موعد بطولة افريقيا بمدينة الاسماعيلية وبالتحديد من 2 الى 8 ماي القادم مشيرا الى ان الجامعة تعكف حاليا على وضع نواة جديدة من العناصر الشابة القادرة على حمل المشعل في المواعيد القادمة من خلال منتخبي الأصاغر والصغريات تحت إشراف المدرب الوطني ماجد بن عمارة موضحا انه تم إطلاق تسمية "منتخب النخبة الممتازة آمال" على هذا الصنف.