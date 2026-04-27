مركز النهوض بالصادرات/جمعية الأقطاب التكنولوجية التونسية: إتفاقية إطارية لتعزيز إدماج المؤسسات ضمن منظوم دعم التوجّه نحو الأسواق الدولية

يعتزم كل من مركز النهوض بالصادرات وجمعية الأقطاب التكنولوجية التونسية، توقيع اتفاقية إطارية تهدف إلى هيكلة المبادرات المشتركة من أجل تعزيز أثر المبادرات الداعمة للإبتكار والقدرة التنافسية وتدويل المؤسسات التونسية.وتم اتخاذ هذا القرار عقب اجتماع عقد، الجمعة 24 أفريل 2026، بين الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات، مراد بن حسين، وممثلين عن الجمعية، وذلك في إطار تعزيز التكامل بين هياكل دعم التجديد والفاعلين في مجال النهوض بالصادرات.وأتاحت هذه اللقاءات، وفق بلاغ صادر، الإثنين، عن المركز استكشاف آفاق التعاون بهدف إدماج أفضل للمؤسسات الناشطة داخل الأقطاب التكنولوجية ضمن المنظومة الوطنية لدعم التوجه نحو الأسواق الخارجية.كما اتفق الجانبان، على مزيد الترويج للخدمات، التي يقدمها المركز لفائدة مؤسسات الأقطاب التكنولوجية، لا سيما آليات الدعم المالي.وتطرق الطرفان، خلال الإجتماع، كذلك إلى سبل تعزيز مشاركة مؤسسات الأقطاب التكنولوجية في أنشطة الترويج بالخارج التي ينظمها مركز النهوض بالصادرات، وخاصة المعارض المهنية واللقاءات الثنائية، بغاية تثمين الكفاءات التونسية وتسهيل نفاذ هذه المؤسسات إلى أسواق جديدة.كما استعرض المشاركون إمكانية تنظيم أيام إعلامية داخل الأقطاب التكنولوجية، بما يساهم في تعزيز التواصل المباشر بين رواد الأعمال وممثلي المركز في الخارج.يشارإلى أن جمعية الأقطاب التكنولوجية التونسية تجمع أبرز أقطاب التنافسية والأقطاب التكنولوجية في تونس، تغطي منظومات اقتصادية متنوعة.