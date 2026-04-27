قرقاش: "العدوان الإيراني كان مخططا له و إيران تتصرف كدولة عظمى دون سلاح نووي"

وخلال جلسة إعادة تقييم التحالفات في زمن التوتر التي عقدت ضمن ملتقى "مؤثري الخليج"، قال أنور قرقاش إن "شراسة العدوان الايراني فاقت التوقعات"، مشيرا إلى أن "دول الخليج كلها عملت على تفادي الحرب وكان هناك اتفاق ضمني لعدم استخدام الأراضي الخليجية ضد إيران، ولكن عدوان إيران على جيرانها كان مخططا له وليس سيناريو وردة فعل لحظية".وأضاف قرقاش: "نحن اليوم أمام مراجعة بعد فشل سياسة الاحتواء مع الجانب الإيراني"، لافتا إلى أن "دول التعاون دعمت بعضها لوجستيا ولكن من الناحية السياسية والعسكرية كان التعاون ضعيفا".وتابع: "حقيقة لم استغرب الضعف من جامعة الدولة العربية ولكن ما أستغربه موقف دول الخليج، والسردية الخليجية يجب أن تخرج من السردية الخجولة والمجاملة ويجب أن تكون واقعية"، مردفا: "المنطقة تبحث عن حل منذ 20 عاما وتعرف أن الحروب لها تداعيات، نريد حلا سياسيا يعالج مصلحة كل الدول".وأكمل المستشار الرئاسي الإماراتي: "إيران تتصرف كدولة عظمى دون سلاح نووي فكيف سيكون يكون الوضع لو كانت تمتلك سلاحا نوويا، لا يمكن معالجة الموضوع بتصريحات ونحن أمام أزمة ثقة سوف تمتد لعقود قادمة، والعلاقات سوف تعود ولكن الثقة تحتاج لوقت طويل".وأوضح قرقاش أن "مراجعة الموقف مع الجانب الإيراني سوف تكون عقلانية لا عاطفية، وأن المراجعة ستأخذ بعين الاعتبار أن الوضع بعد العدوان الغاشم لن يكون كما كان من قبل".واختتم قائلا: "هناك دورس مستفادة من الأزمة الراهنة أولا.. الأول الاعتماد على الذات، وثانيا إعادة اللحمة والتضامن الخليجي، وثالثا من الضروري أن نعيد حساباتنا و لا نسمح لأحد من خارج الخليج أن يقرأ لنا مستقبل منطقتنا".وكانت الضربات الإسرائيلية الأمريكية على إيران في أواخر فيفري قد أشعلت صراعا في جميع أنحاء المنطقة، حيث استهدفت طهران حلفاء الولايات المتحدة في الخليج، قائلة إنها تهاجم المصالح الأمريكية فيها، غير أن هذه الهجمات ألحقت أضرارا بأعيان مدنية شملت مطارات وموانئ ومنشآت نفطية ومباني متعددة، فضلا عن تسببها بوقوع ضحايا.وقد أدانت هذه الدول الهجمات الإيرانية عليها وطالبت مرارا بوقفها وأكدت أنها ليست طرفا في الحرب بل هي تسعى إلى احتوائها والحفاظ على موقف دفاعي.وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار في بداية الشهر، لكن محادثات السلام في باكستان تعثرت في الأيام الأخيرة.ومنذ الهدنة، حولت الولايات المتحدة وإيران تركيزهما إلى مضيق هرمز، وهو ممر مائي يتدفق عبره عادة خمس صادرات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال.وقد أغلقت إيران المضيق بالكامل تقريباً ردا على الحرب، بينما فرضت الولايات المتحدة حصارا من جانبها على الموانئ الإيرانية.جدير بالذكر أن نائب رئيس الإمارات منصور بن زايد آل نهيان ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بحثا في 15 أفريل الجاري، في اتصال هاتفي، التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد في المنطقة.وجاء في وكالة أنباء "وام" الإماراتية: "جرى اتصال هاتفي بين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، ومحمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحث خلاله الطرفان التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد في المنطقة".