خليل الزاوية: لسنا معنيين بالانتخابات الرئاسية المقبلة

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قال أمين عام حزب التكتل خليل الزاوية اليوم الثلاثاء 30 جويلية 2024، إن “الأجواء العامة في تونس ليس أجواء انتخابية، وفي ظل غياب حرية التعبير لا يمكن أن تكون العملية الانتخابية سلسة وديمقراطية” على حد قوله.



وأضاف الزاوية لدى استضافته ببرنامج le grand express على اذاعة Express FM “ليس هناك حديث عن تقييم الفترة السابقة أو البرامج المقدمة للمترشحين، والمشاركة في الانتخابات لم تعد رهانا، وإنما الرهان هو الدفاع عن الديمقراطية والحريات، والأجواء الراهنة غير سانحة للمشاركة في الانتخابات” على حد قوله.





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وأكد الزاوية أن حزب التكتل غير معني بالانتخابات الرئاسية المقبلة بشكل أو بآخر، مؤكدا الدفاع على المبادئ الأساسية عبر تشجيع كل المترشحين.



وأضاف “هناك انحصار للحريات، والأطراف والأحزاب السياسية تتحمل مسؤولية في كل ما حدث”، مشيرا إلى عدم التوصل إلى مرشح موحد بالنظر إلى رفض التكتل لمشاركة حركة النهضة.



وتحدث خليل الزاوية عما وصفه بتصحر الساحة السياسية، كما اعتبر أن هناك نوعا من الانكماش لدى المسؤولين السياسيين والمواطنين، مضيفا “لا بد من خطاب المصارحة وتجنب الخطابات الشعبوية”.



وتوقع أن يكون عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية الذين استوفوا الملفات قليلا بالنظر إلى صعوبة الشروط وتحصيل التزكيات، مقدما توقعاته بشأن الانتخابات المقبلة.

وأكد الزاوية أن حزب التكتل غير معني بالانتخابات الرئاسية المقبلة بشكل أو بآخر، مؤكدا الدفاع على المبادئ الأساسية عبر تشجيع كل المترشحين.وأضاف “هناك انحصار للحريات، والأطراف والأحزاب السياسية تتحمل مسؤولية في كل ما حدث”، مشيرا إلى عدم التوصل إلى مرشح موحد بالنظر إلى رفض التكتل لمشاركة حركة النهضة.وتحدث خليل الزاوية عما وصفه بتصحر الساحة السياسية، كما اعتبر أن هناك نوعا من الانكماش لدى المسؤولين السياسيين والمواطنين، مضيفا “لا بد من خطاب المصارحة وتجنب الخطابات الشعبوية”.وتوقع أن يكون عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية الذين استوفوا الملفات قليلا بالنظر إلى صعوبة الشروط وتحصيل التزكيات، مقدما توقعاته بشأن الانتخابات المقبلة.