كادوريم يترشح رسميا للانتخابات الرئاسية ‎

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اعلن كريم الغربي المعروف بكادوريم ترشحه رسميا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية اليوم الجمعة.

وأعلن كادوريم في فيديو نشره في صفحته الرسمية على انستغرام الترشح للاستحقاق الرئاسي.