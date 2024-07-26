Babnet

كادوريم يترشح رسميا للانتخابات الرئاسية ‎

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66a3f90feed245.20075236_gpfjqmhoniekl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 26 Juillet 2024 - 20:27 قراءة: 0 د, 8 ث
      
اعلن كريم الغربي المعروف بكادوريم ترشحه رسميا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية اليوم الجمعة.
وأعلن كادوريم في فيديو نشره في صفحته الرسمية على انستغرام الترشح للاستحقاق الرئاسي.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 291573


babnet
رئاسيات 2024

J- 71

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 20:31 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*