خبير بيئي: إرتفاع درجة حرارة ماء البحر وراء ظهور "الحريقة' ومنها القاتلة

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أكد الخبير الدولي في البيئة والتنمية المستدامة، محمد عادل الهنتاتي، اليوم الجمعة 26 جويلية 2024، أن إرتفاع درجة حرارة ماء البحر وراء الظهور المبكر والكثير لقنديل البحر "الحريقة' ومنها القاتلة الموجودة في المتوسط.



وبين ضيف برنامج صباح الورد على اذاعة الجوهرة، أن الزلازل والبراكين أثرت في الشواطئ مضيفا أن نشاط بركان اتنا الايطالي كان له انعكاسات على التيارات المائية ما أدى الى ارتفاع عدد الغرقى في شواطئ المتوسط.

كما أشار الخبير في البيئة الى أن حدوث موجات مد عالي أي تسونامي غير وارد في المتوسط.



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