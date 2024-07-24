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بن عروس : بطاقات ايداع بالسجن في حق 3 أمنيين... التفاصيل ...

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Publié le Mercredi 24 Juillet 2024 - 09:34 قراءة: 0 د, 20 ث
      
قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس اصدار 3 بطاقات إيداع بالسجن في حق 3 أمنيين في القضية المتعلقة بالواقعة الصادمة لرمي محب النادي الافريقي المعروف بكنية "صطوفة" مما تسبب له في كسور واضرار بجسده .

يذكر ان الحادثة هزت مواقع التواصل الاجتماعي حيث ظهر مقطع فيديو يوثق عملية الاعتداء على أحد محبي الأفريقي ودفعه من أعلى سور بالملعب وبانطلاق الابحاث تم حصر الشبهة في المتهمين المذكورين ....


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