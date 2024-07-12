العجمي الوريمي: لو يقرر نجيب الشابي الترشح للانتخابات سيعطي مصداقية للرهان الانتخابي !

كشف القيادي في حركة النهضة العجمي الوريمي في حوار عبر أمواج إذاعة الديوان أف أم أنه يدعم ترشح رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي للانتخابات الرئاسية.

وشدد على أن الشابي مرشح جدي في حال أجريت انتخابات نزيهة وشفافة وفق مبدأ تكافؤ الفرص.

وتابع " الرأي الغالب في جبهة الخلاص ضد المشاركة في الانتخابات الرئاسية".





يذكر أن الانتخابات الرئاسية في تونس تجري يوم 6 أكتوبر المقبل، وهي أول انتخابات تشهدها البلاد وفقاً لدستور 2022.وكان المرشحون المحتملون للانتخابات الرئاسية بدأوا، رحلة جمع التوقيعات الضرورية للترشح.وبدأ مسار جمع التزكيات منذ الاثنين الماضي، حيث يلزم القانون الخاص بنظام الانتخابات، كافة الراغبين في الترشح للرئاسة، بتجميع 10 آلاف تزكية على الأقل من الناخبين موزعة على 10 دوائر انتخابية تشريعية على الأقل، على ألا تقل عن 500 تزكية في الدائرة الانتخابية التشريعية الواحدة، أو الحصول على تزكية 10 نواب من البرلمان أو من المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أو 40 من رؤساء الجماعات المحلية.