كريم كريفة: 'كلّ شروط الترشح للانتخابات الرئاسية متوفّرة في عبير موسي دون إستثناء'

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6687f70316f382.64159189_npqhjemlifgko.jpg width=100 align=left border=0>

أكد عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، كريم كريفة، اليوم الجمعة، أنّ "كل شروط التّرشّح للانتخابات الرئاسية متوفّرة في عبير موسي دون إستثناء"، مستغربًا فرض الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات على المرشحين الإدلاء ببطاقة السوابق العدلية "بطاقة عدد 3".



وقال كريفة، خلال مؤتمر صحفي انتظم بمقر الحزب اليوم، إنّ "البطاقة عدد3 تمسكها وزارة الداخلية تحت إشراف السلطة التنفيذية وشروط ومعايير إسنادها يُعتبر قيدا لم ينص عليه الدستور بل جاء في القرار الترتيبي لهيئة الانتخابات". وشدّد كريفة على أن "هيئة الدفاع عن عبير موسي ستبحث في هذا الشرط وستقوم بتقديم الطعون اللّازمة في هذا القرار"، مؤكّدًا على أن "إثبات نقاوة السوابق العدلية لم يأت به القانون ولا الدستور".





...



كما تساءل كريفة حول الشرط الثاني المتعلق بضرورة التعريف بالامضاء في طلبات الترشح للرئاسية لدى سلطة ادارية متوجها للهيئة العليا المستقلة، قائلاً: "كيف سيكون التعريف بالامضاء في وضع عبير موسي المودعة في سجن منوبة؟ كيف ستقوم بالتعريف على الامضاء على مطلب الترشح وهل ستضمن الهيئة تنقلها من السجن الى البلدية أم ستأذن الى ضابط الحالة المدنية بالتنقل الى سجن منوبة لتلقي تعريف بالامضاء؟ ولماذا التعريف بالامضاء يتم لدى السلطة الادارية ؟"، وفق تعبيره.