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الحارس بشير بن سعيد يتعاقد مع الترجي لمدة 3 سنوات

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Publié le Vendredi 05 Juillet 2024 - 09:25 قراءة: 0 د, 9 ث
      
أعلن الترجي الرياضي تعاقده مع حارس المنتخب التونسي البشير بن سعيد في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الاتحاد الرياضي المنستيري.ويمتد عقد بن سعيد مع الترجي إلى غاية 30 جوان 2027.


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