الانتخابات الرئاسية: باب التّرشحات مفتوح بداية من 29 جويلية

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أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر اليوم الخميس 4 جويلية 2024 أن فتح باب الترشحات للانتخابات الرئاسية سيكون بداية من الاثنين 29 جويلية 2024 على الساعة الثامنة صباحا ويتواصل إلى الثلاثاء 6 أوت حتى الساعة السادسة مساء.



وأضاف أن الهيئة ستبت في الترشحات في أجل أقصاه يوم السبت 10 أوت 2024 ثم يتم إعلام الأطراف بقرارات البت والاعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا في أجل أقصاه يوم الأحد 11 أوت 2024 .





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ويتم قبول مطالب انسحاب المترشحين يوم الاثنين 2 سبتمبر 2024، فيما تتولى الهيئة الإعلان عن المترشحين المقبولين نهائيا في 3 سبتمبر 2024 .



وأكد فاروق بوعسكر أن مجلس الهيئة صادق وبإجماع كافة الأعضاء على روزنامة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 وعلى تنقيح القرار الترتيبي عدد 18 لسنة 2014 المؤرخ في 4 اوت 2014 المتعلق بقواعد واجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية.



يذكر أنه تم نشر الأمر عدد 403 لسنة 2024 مؤرخ في 2 جويلية 2024 ويتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 82 الصادر بتاريخ اليوم الاربعاء 3 جويلية 2024.







ويتم قبول مطالب انسحاب المترشحين يوم الاثنين 2 سبتمبر 2024، فيما تتولى الهيئة الإعلان عن المترشحين المقبولين نهائيا في 3 سبتمبر 2024 .وأكد فاروق بوعسكر أن مجلس الهيئة صادق وبإجماع كافة الأعضاء على روزنامة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 وعلى تنقيح القرار الترتيبي عدد 18 لسنة 2014 المؤرخ في 4 اوت 2014 المتعلق بقواعد واجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية.يذكر أنه تم نشر الأمر عدد 403 لسنة 2024 مؤرخ في 2 جويلية 2024 ويتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 82 الصادر بتاريخ اليوم الاربعاء 3 جويلية 2024.