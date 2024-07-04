وزيرة الإقتصاد تلتقي بالمدير الإقليمي لشمال افريقيا باللجنة الإقتصادية الأفريقية(CEA).

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التقت وزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي يوم الخميس 4 جويلية 2024 ب Adam Elhiraika المدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا باللجنة الإقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة(CEA).



وكانت المقابلة مناسبة تطرق خلالها الجانبان الى الفرص المتاحة لتعزيز التعاون خاصة على مستوى الدعم الفني في المجالات التنموية والاستفادة من خبرة اللجنة وامكانياتها الفنية في دعم قدرات تونس على الاندماج بنجاعة اكبر في الديناميكية الاقتصادية الأفريقية لاسيما على مستوى حسن التموقع في الفضاءات والتجمعات الإقتصادية الإفريقية القائمة كتجمع COMESA و ZLECAF بما يحقق الاستفادة المرجوة مما تتيحه هذة الفضاءات من فرص واعدة ومتنوعة خاصة على مستوى التبادل التجاري والاستثمار والشراكة.

واستعرض المدير الاقليمي مختلف المجالات والأليات التي تحظى بالاولوية حاليا بالنسبة للجنة منها سلاسل القيمة المتعلقة بصناعة السيارات الكهربائية والمنتوجات الصيدلانية والامن الغذائي والصناعات الغذائية والاسمدة والتي يمكن ان توفر اطارا لتعزيز التعاون بين الجانبين في المرحلة القادمة.



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وتطرق الجانبان في ذات السياق الى الآليات والمجالات التي يمكن ان توفر أرضية للتعاون بين تونس واللجنة الإقتصادية لافريقيا في المدي القريب من ذلك الاستشارات الفنية والمساهمة في إنجاز الدراسات خاصة المتعلقة منها بالتنمية المستدامة ومجابهة التغيرات المناخية والانتقال الطاقي وتكنولوجيات الاتصال والتنمية البشرية والاجتماعية وغيرها من المجالات الهامة وذات الأولوية في برامج عمل الحكومة التونسية.