توقيع 8 اتفاقيات تعاون بين تونس و بوركينا فاسو

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أشرف نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مساء يوم 2 جويلية، مع نظيره البوركيني على الجلسة الختامية لأشغال الدورة الثامنة للجنة المشتركة التونسية البوركينية المنعقدة بواقادوقو يومي 01 و02 جويلية 2024.



وبهذه المناسبة، ألقى الوزير كلمة جددّ خلالها عن خالص شكره وامتنانه للسلطات البوركيبية على حسن الإستقبال وكرم الوفادة التي حظي به الوفد التونسي والتي تعكس نوعية العلاقات المتميزة التي تجمع الشعبين الشقيقين. وأشاد بفحوى اللقاءات المثمرة التي جمعته بالرئيس البوركيني وبعدد هام من كبار المسؤولين البوركينيين، مؤكدا الحرص الفعلي المشترك الذي يحدو الجانبين لمزيد دعم وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وفقا لإرادة القيادة السياسية في البلدين. كما رحّب بعقد المنتدى الاقتصادي التونسي-البوركيني وبمخرجاته وبالمشاركة الهامة في أشغاله من قبل الجانبين.

وشددّ الوزير على ضرورة تحمل المجتمع الدولي والدول الفاعلة لمسؤولياتها لوقف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة وعلى استعادة كل حقوقه على كامل أراضيه.



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ومن جهته، جدد الوزير البوركيني ترحيبه بزيارة الوزير والوفد المرافق له، مثمنا حرص الجانب التونسي على مزيد تطوير مختلف أوجه التعاون مع بلاده التي ترغب في الإستفادة من الخبرات والتجارب التونسية الناجحة. كما شدد على ضرورة العمل سويا على متابعة وتفعيل مخرجات اللجنة المشتركة والمنتدى الاقتصادي.



ورحبّ الوزيران بالنتائج المنبثقة عن أشغال هذه اللجنة والتي ستساهم في إثراء الإطار القانوني بين البلدين وتتيح فرصا جديدة وواعدة لتعاون مثمر بين البلدين الشقيقين.

هذا وفي ختام أشغال هذه اللجنة، تولّى الوزيران التوقيع على ثمانية إتفاقيات تعاون تشمل المجالات التالية: الإستثمار والصناعة والسياحة والصناعات التقليدية والتكوين المهني والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والشباب والرياضة.