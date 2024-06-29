وزارة الداخلية تقرّ عدة إجراءات بمناسبة نهائي كأس تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/6/staderades.jpg width=100 align=left border=0>

أقرت وزارة الداخلية عدة إجراءات بمناسبة مباراة الملعب التونسي والنادي الرّياضي البنزرتي لحساب الدور النهائي لكأس تونس لكـرة القـــدم للموسم الرّياضي 2023 - 2024 الـتي ستـدور يـوم الأحد 30 جوان 2024 على الساعـــة 17.00 بملعب حمادي العقربــي برادس.



وأقرت وزارة الداخلية الإجراءات التاليــــة:





...



1- تسهيلا لعمليّة توجيه الجماهير الرّياضيّة، يُحجّرُ وُقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنيّة رقم 1 في الجُزء المُمتدّ بين مُفترق شوشة رادس ومُفترق بُرج الوزير الزهراء بداية من السّاعة 13.00 إلى السّاعة 22.00 ما عدى القاصدين الملعب والحاملين لتذاكر الدّخول.



2: يكون فتح أبواب الملعـب على الساعـة 14.00 ويُستحسن القدُوم في أوقـات مُبكّرة.



3: يتعيّــن على حاملـي التذاكر الاستظهـار بهـا وُجُوبـا بجميع البوّابات المتقدّمة (مدخل الملعب من ناحية السّريعة - مُفترق وادي مليان - مفترق BSB).



4: تجنبا للإكتظاظ المرُوري عند دُخول الجماهير تمّ:



تخصيص المأوى الجنوبي لسيّارات أحبّاء النادي الرّياضي البنزرتي أصحاب تذاكر ENCEINTE, VIRAGE, PELOUSE ويُمكنُ الوصول إليه:

عبر الطريق السّريعة الجنوبيّة ثم مُفترق برج الوزير الزهراء تحت الجسر فمدخل المأوى الجنوبي من ناحية مدخل الزيتون.



تخصيص المأوى الشمالي لسيّارات أحبّاء الملعب التونسي أصحاب تذاكر ENCEINTE, VIRAGE, PELOUSE ويُمكنُ الوصول إليه:

*عبر محول الملعب ثم المدخل الرئيسي ثم يسارا اتجاه المأوى الشمالي .

*عبر الطريق الوطنية رقم 1 مرورا بمفترق شوشة رادس ثم مفترق ب س ب ثم الانعراج يمينا اتجاه المدخل الرّئيسي ومنهُ اتجاه المأوى الشمالي .

*عبر مُفترق نوبُو فمُفترق القرية المتوسّطيّة ثمّ الانعراج يسارا اتجاه المأوى الجنوبي أو يمينا اتجاه المأوى الشمالي.



5: التأكيد على كافة الجماهير الرّياضيّة بإيواء سيّاراتهم داخل المآوي المخصّصة ضمانا لحُسن تأمينها وحفاظا على السّيولة المرُوريّة أثناء خرُوج الجماهير.



6: يكُون الدّخول إلى المآوي الشرفيّة عبر المدخل الرّئيسي فقط لحاملي تذاكـر المقصُورات (loges) والصّحفيّين.



7: تؤكّد وزارة الدّاخليّة على ضرُورة احترام قانون الطرقات وإشارات الأعوان والابتعاد عن السّياقة المتهـــوّرة والسّلوكيّات الخطيرة علما أنهُ سيتمّ اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة في كُلّ ما يتعلق بالنقل العشوائي والحمل الإضافي للأشخاص.