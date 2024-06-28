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قائمة الناجحين في الاختبارات الكتابية لمناظرة الدخول للمعهد الأعلى للقضاء للترسيم بجدول عدول الإشهاد. ( دورة مارس 2024 )
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