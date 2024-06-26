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وزيرة الإقتصاد تلتقي بسفيرة النرويج الجديدة في تونس

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Publié le Mercredi 26 Juin 2024 - 17:55 قراءة: 0 د, 29 ث
      
اعربت وزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي وسفيرة المملكة النرويجية الجديدة بتونس Thérèse Loken Gheziel خلال لقاء جمعهما يوم الأربعاء 26 جوان 2024 عن حرصهما لمزيد تعزيز التعاون الإقتصادي بين البلدين من خلال تكثيف الإستثمارات النرويجية خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمحتوى التكنولوجي المرتفع من ذلك قطاع الصناعات الدوائية وتكنولوجيات الإتصال والمعلومات و الطاقات المستدامة ورسكلة النفايات وغيرها
كما تطرق الجانبان الى سير برامج التعاون القائمة وإمكانية تعزيزها من ذلك البرامج الخاصة بدعم التشغيل والتمكين الإقتصادي للمرأة والتكوين المهني ، مؤكدتين حرصهما على توسيع مجالات هذا التعاون الفني نحو قطاعات أخرى كالبحث العلمي والفلاحة والصناعة.


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