برامج التعاون بين تونس والبنك العالمي ،محور لقاء وزيرة الإقتصاد بنائب رئيس البنك الجديد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا

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التقت وزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي بعد ظهر الإثنين 24 جوان 2024 بنائب رئيس البنك العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الجديد Ousmane Dione الذي يؤدي حاليا زيارة عمل الى تونس.





وكانت المقابلة التي حضرها Jesko Hentschel المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا و Omar Sila المدير الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا بالمؤسسة المالية الدولية (IFC) ومدير مكتب البنك بتونس Alexandre Arrobbio ، مناسبة تطرق خلالها الجانبان الى سير التعاون المالي والفني وبرامج العمل للفترة القادمة.



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وبين Ousmane Dione ان هذه الزيارة تندرج في إطار الإطلاع والتعرف على أولويات تونس التنموية وبرامجها لدفع النمو ، مؤكدا إستعداد البنك والتزامه بتعزيز الشراكة القائمة بين الجانبين والعمل على توفير الدعم اللازم للمشاريع المزمع تنفيذها للفترة 2025-2026 في المجالات الحيوية على غرار التعليم العالي والصحة والطاقة والحماية الإجتماعية والمياه.



واستعرضت فريال الورغي السبعي أبرز التوجهات التنموية للمرحلة القادمة وأهم الإصلاحات التي تعمل عليها الحكومة في الوقت الراهن من أجل دفع النشاط الإقتصادى والرفع من نسق النمو وخاصة منها الإصلاحات المتعلقة بتحسين مناخ الإستثمار والأعمال وتعزيز التنمية البشرية والاجتماعية، مشيرة إلى التحديات الجديدة التي تواجهها تونس وخاصة منها التحديات المستجدة الناجمة عن التغيرات المناخية وتداعياتها على العديد من المجالات كمجال المياه والأمن الغذائي.

وابرزت في هذا السياق أهم التوجهات والاستراتيجيات التي تم اقرارها للحد من هذه التداعيات من ذلك التقدم في مسار الإنتقال الطاقي و تحلية مياه البحر ورسكلة المياه المستعملة وغيرها من البرامج،،

كما تطرقت الوزيرة الى الأهمية التي توليها الحكومة لإصلاح واعادة هيكلة المؤسسات العمومية حتى تستعيد نجاعتها ودورها النشيط في المشهد الإقتصادي للبلاد ، معربة عن تطلعها بأن يساهم البنك الدولي لاسيما المؤسسة المالية الدولية في هذا المجهود الوطني من خلال الدعم الفني و الإستفادة من خبرة البنك في هذا الإتجاه.