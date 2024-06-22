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وزيرا داخلية تونس وإيطاليا يستعرضان آفاق التعاون في مجال الهجرة

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Publié le Samedi 22 Juin 2024 - 07:45 قراءة: 0 د, 38 ث
      
جـرت مساء يوم الجمعة 21 جوان 2024 مُحادثة هاتفيّة بين وزير الدّاخليّة خالد النـوري ونظيره الإيطالي ماتّيو بيانتيدوزي PIANTEDOSI Matteo، الذي تقدّم بالتهاني إلى نظيره التونسي بمناسبة تعيينه مُؤخرا وزيرا للدّاخليّة.

واستعرض خلالها الوزيران واقع وآفاق علاقات التعاون وبرامج الشراكة التي تربط وزارتي داخليّة البلدين لاسيّما في مجالي الهجرة ومكافحة الجريمة المُنظمة.

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ومثّلت المُحادثة مُناسبة لتأكيد الجانبين على الإرادة الصّادقة والعزم الرّاسخ من أجل توطيد هذه العلاقات والإرتقاء بها إلى أرقى المُستويات بما يعكسُ عُمق وعراقة العلاقات التاريخيّة بين البلدين خدمة لمصلحة الشعبين الصّديقين.

كمـا تمّ استعراض مجهُودات الطرفين في دعم قدرات الوحدات الأمنيّة التّونسيّة للتصدّي للهجرة غير النظاميّة والحدّ من هذه الظاهرة، والنظر في إمكانيّة التّعاون بين البلدين والتّنسيق مع المُنظمات الأمميّة ذات الإختصاص للتشجيع على العودة الطوعيّة للمُهاجرين غير النظاميّين الوافدين على بلادنا إلى بلدانهم الأصليّة.


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