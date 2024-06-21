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في بلاغ توضيحي.. الستاغ تنفي قطع الكهرباء في الصيف

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Publié le Vendredi 21 Juin 2024 - 22:08 قراءة: 1 د, 32 ث
      
أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز جاهزية بنيتها التحتية وكل محطاتها، مؤكدة قيامها بالاستعداد لمجابهة ذروة استهلاك صائفة 2024 ولن يتم اللجوء للقطع الدوري بصفة آلية خلافا لما يتم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي.

وطمأنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز كافة الحرفاء أنها قامت بكل التدابير والاستعدادات اللازمة لمجابهة ذروة استهلاك الكهرباء خلال هذه الصائفة من عمليات صيانة وتعزيز لمنشآت الإنتاج وشبكة نقل وتوزيع الكهرباء وأنه تم تقديم كل المعطيات وآخر الاستعدادات لتطوير الشبكة الوطنية للكهرباء بكل جهات البلاد في ندوة صحفية مع استعراض البرامج والحملات التحسيسية لترشيد الاستهلاك.

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وسبق أن صرح المدير الأول المسؤول عن الادارة المركزية لشبكة نقل الكهرباء منير حجيج أنّ قطع الكهرباء سيكون دوريا موزعا بين كافة الجهات بمعدل زمني يتراوح بين 15 و 30 دقيقة وذلك حسب المعطيات الحينية المتعلقة باستغلال الشبكة الكهربائية.

وقال إنه في حال فاق الطلب على الكهرباء إمكانيات الشركة وحفاظا على سلامة المنظومة الكهربائي، وضمانا لاستمرار التزويد بالكهرباء، وضعت الشركة برنامجا لمنظومة طرح الأحمال (Délestage) يأخذ بعين الاعتبار المناطق الحساسة والمنشآت الحيوية، قصد تجنيبها قطع التيار الكهربائي قدر المستطاع وذلك بالتنسيق مع الوحدات الجهوية والأقاليم التابعة للشركة.

كما أكّد الرئيس المدير للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة في تصريح اليوم أنّ الشركة، سجلت أمس الخميس ذروة الاستهلاك لشهر جوان الجاري حيث ارتفع الطلب على الكهرباء إلى 4000 ميغاواط، معتبرا هذه الذروة تم تسجيلها خلال كامل صائفة 2020.
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وقال طريفة إنه سيتم طرح احتمال قطع الكهرباء دوريا لمدة نصف ساعة على بعض المناطق خلال اوقات الذروة هذا الصيف، مؤكدا ان الذروة مرتبطة اساسا باستعمال المكيفات.

وتوقع طريفة ان تبلغ ذروة الاستهلاك هذا الصيف 5200 ميغاواط مشيرا الى امكانية تسجيل نقص بـ 700 ميغاوات سيتم توريدها من الجزائر.


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