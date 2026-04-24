مصر.. رجل أعمال يلقى حتفه بطريقة مروعة بعد دقائق من علاقة آثمة

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، اليوم الخميس، عن الملابسات الأولية لواقعة العثور على جثمان رجل أعمال لقى مصرعه إثر سقوطه من الطابق الـ 5 بأحد العقارات السكنية.

وذكرت التحريات الأولية أن المتوفى كان متواجدًا داخل الشقة برفقة سيدة، وحين طرق زوجها باب الشقة بشكل مفاجئ، انتابت الرجل حالة من الذعر خشية افتضاح أمر تواجده فى "علاقة غير مشروعة"، مما دفعه لمحاولة الهرب عبر الشرفة، إلا أنه اختل توازنه وسقط من الطابق الخامس ليفارق الحياة فى الحال.


قوة أمنية انتقلت إلى موقع الحادث فور تلقى البلاغ، حيث تم التحفظ على جثمان المتوفى ونقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، كما تم الاستماع لأقوال شهود العيان وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية وراء السقوط أو دفع متعمد.


وجاء فى مناظرة الجثمان أن المتوفى أصيب بكسور مضاعفة ونزيف داخلي حاد أدى إلى الوفاة فور اصطدامه بالأرض.

وتستمع النيابة العامة لأقوال التي كانت متواجدة برفقة رجل الأعمال للوقوف على تفاصيل اللحظات الأخيرة التى سبقت الواقعة، فيما تم انتداب الطب الشرعى لإعداد تقرير وافٍ حول أسباب الوفاة.

المصدر: المصري اليوم
