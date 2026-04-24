একটি বাংলাদেশি গ্রুপ তিউনিসিয়ায়
একটি বাংলাদেশি গ্রুপ তিউনিসিয়ায় একাধিক কৌশলগত খাতে বিনিয়োগের পরিকল্পনা করছে
বাংলাদেশের “Dynamic Group Bangladesh” তিউনিসিয়ায় একাধিক কৌশলগত খাতে বিনিয়োগের পরিকল্পনা করছে, যার লক্ষ্য অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব জোরদার করা এবং টেকসই উন্নয়নকে সমর্থন করা—শুক্রবার বিদেশি বিনিয়োগ উন্নয়ন সংস্থা এ তথ্য জানিয়েছে।
এই গ্রুপটি একটি হোল্ডিং কোম্পানি, যা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে (ফিলিপাইন, মিশর, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং কানাডা) বিভিন্ন খাতে কার্যক্রম পরিচালনা করে। এর কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে বিমান পরিবহন ও এয়ার কার্গো (EgyptAir, EgyptAir Cargo, Cairo Aviation এবং Philippine Airlines-এর সাধারণ বাণিজ্যিক এজেন্ট), পাশাপাশি নির্মাণ, ড্রেজিং কার্যক্রম, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা এবং পণ্য পরিবহন।
গ্রুপটির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সৈয়দ আলী সামি বৃহস্পতিবার তিউনিসিয়ার বিদেশি বিনিয়োগ উন্নয়ন সংস্থার প্রধান নির্বাহী জালাল তাবিবের সাথে সংস্থার সদর দপ্তরে সাক্ষাৎকালে জানান, তিউনিসিয়ায় বিদ্যমান সুযোগগুলো কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন খাতে নিজেদের অবস্থান গড়ে তুলতে তারা আগ্রহী।
অন্যদিকে, তাবিব তিউনিসিয়ার কৌশলগত ভৌগোলিক অবস্থানের প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা তুলে ধরেন—যা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, ইউরোপ এবং আফ্রিকার সংযোগস্থলে অবস্থিত। তিনি দক্ষ জনশক্তি, আধুনিক অবকাঠামো, স্থিতিশীল নিয়ন্ত্রক কাঠামো এবং ব্যবসায়িক পরিবেশ সহজ করতে গৃহীত সংস্কারগুলোর ওপরও গুরুত্ব আরোপ করেন।
এই বৈঠকটি অর্থনৈতিক কূটনীতির গতিশীলতার অংশ হিসেবে তিউনিসিয়াকে বিদেশি বিনিয়োগ ও উদ্ভাবনের কেন্দ্র হিসেবে আরও শক্তিশালী করার সুযোগ সৃষ্টি করে। সংস্থার এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এটি দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করা এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার নতুন দিগন্ত উন্মোচনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।
