دعم البنية التحتية في قطاع الصحة بولاية قفصة

تدعمت البنية التحتية في قطاع الصحة بولاية قفصة بتركيز مفراس ثان، بما يساهم في تسريع التكفّل بالحالات الاستعجالية وتقليص آجال الانتظار حسب بلاغ لوزارة الصحة اليوم الجمعة على صفحتها على فيسبوك.وأضاف بلاغ وزارة الصحة ان إصلاح المنظومة الصحية بولاية قفصة متواصل وذلك في إطار التوجّه الوطني لترسيخ العدالة الصحيّة وضمان حقّ كل مواطن في النفاذ إلى خدمات صحية ذات جودة حيث تم في هذا الصدد تفعيل التشخيص عن بُعد ضمن مشروع المستشفى الرقمي، في خطوة تعزّز سرعة القرار الطبي وجودة الرعاية و تركيز وحدات صحية جاهزة في لالة والعيايشية و تابديت والمتلوي بما يخفف الضغط على المؤسسات الصحية ويعزّز حضور طب الخط الأول.وشددت وزارة الصحة على ان هذه المكاسب الجديدة في القطاع الصحي بولاية قفصة تجسّد الإرادة في بناء منظومة صحية عمومية عادلة، وناجعة، وقريبة من المواطن في كل الجهات.