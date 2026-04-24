البنك المركزي: سحب ترخيص شركة استعلام ائتماني

Publié le Vendredi 24 Avril 2026 - 09:43
      
تم سحب الترخيص الممنوح لشركة MITIGAN CIB لممارسة نشاط الاستعلام الإئتماني، بموجب قرار من محافظ البنك المركزي التونسي بتاريخ 17 مارس 2026.

البنك المركزي،في بلاغ صادر عنه امس الخميس، ان هذا القرار جاء تبعا لعدم مباشرة هذه الشركة لنشاطها خلال الأجل الأقصى الذي يضبطه الفصل 30 من المرسوم عدد 2 لسنة 2022 المؤرخ في 4 جانفي 2022 المتعلق بتنظيم نشاط الاستعلام الإئتماني.


وتجدر الاشارة ان الاستعلام الائتماني هو عملية الحصول على تقرير يوضح التاريخ المالي، الديون الحالية، والسلوك في سداد القروض، وتستخدمه البنوك لتقييم الملاءات المالية.


ويتم الاستعلام عنه عبر المنصات الرقمية الرسمية.

و يتضمن التقرير بيانات الهوية، تفاصيل القروض والبطاقات الائتمانية، الشيكات المرتجعة، تاريخ السداد، وأي قضايا قانونية مالية.
الجمعة 24 أفريل 2026 | 7 ذو القعدة 1447
