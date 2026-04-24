عامان سجنا للرئيس السابق لجمعية أصدقاء كتبة المحاكم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/hammerright.jpg>

قضت الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس بالسجن مدة عامين اثنين في حق الرئيس السابق لجمعية أصدقاء كتبة المحاكم وذلك من أجل جرائم ذات صبغة ديوانية.



وتجدر الاشارة الى أن الرئيس السابق لجمعية أصدقاء كتبة المحاكم حوكم ابتدائيا من طرف الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس بالسجن مدة عشرة أعوام من أجل تهم تتعلق بتبييض الأموال والاثراء غير المشروع في علاقة بادارة وتسيير الجمعية والقضية منشورة الآن لدى محكمة الاستئناف بتونس بعد ان تولى صحبة متهمين آخرين الطعن بالاستئناف ضد الأحكام الابتدائية الصادرة في حقهم.