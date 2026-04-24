تراجع عجز الميزان التجاري الطاقي في تونس بنسبة 20 بالمائة

تحسن الصادرات وتراجع الواردات





ارتفاع طفيف في الموارد الوطنية





نشاط استكشافي متواصل



نسبة الاستقلالية الطاقية



سجل عجز الميزان التجاري الطاقي في تونس تراجعًا بنسبة 20 بالمائة موفى شهر فيفري 2026، ليبلغ 1676 مليون دينار، مقابل 2100 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2025، وفق بيانات المرصد الوطني للطاقة والمناجم.ويُعزى هذا التحسن أساسًا إلى تطور أداء الصادرات الطاقية التي ارتفعت قيمتها بنسبة 5 بالمائة، بالتوازي مع انخفاض قيمة الواردات بنسبة 10 بالمائة، ما ساهم في تقليص الفجوة الطاقية مقارنة بالسنة الماضية.وعلى مستوى الموارد الوطنية، شهدت الطاقة الأولية، التي تشمل الإنتاج المحلي والإتاوة من الغاز الجزائري، زيادة طفيفة بنسبة 1 بالمائة، لتبلغ حوالي 0.6 مليون طن مكافئ نفط.ويعود هذا التطور إلى ارتفاع الكميات الجملية للإتاوة على الغاز الجزائري بنسبة 6 بالمائة، إضافة إلى تحسن إنتاج الكهرباء من المصادر الأولية.في المقابل، تواصل النشاط الاستكشافي، حيث تم خلال شهر فيفري 2026 حفر بئر استكشافية جديدة ضمن رخصة “سيدي مرزوق”، في إطار 12 رخصة بحث واستكشاف سارية المفعول.وبلغت نسبة الاستقلالية الطاقية، التي تعكس قدرة الموارد الوطنية على تغطية الطلب، حوالي 36 بالمائة مع نهاية فيفري 2026، في ظل ارتفاع الطلب الجملي على الطاقة الأولية بنسبة 4 بالمائة، ليصل إلى 1.5 مليون طن مكافئ نفط.