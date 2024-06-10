نافع العريبي: عبير موسي متمسكة بحقها في الترشح للرئاسة وليس هناك الي حد الٱن أي موانع قانونية لذلك‎

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أكد الاثنين 10 جوان، نافع العريبي عضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أن منوبته متمسكة بحقها في الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في شهر أكتوبر المقبل.



وشدد العريبي في تصريح //لتونس ميديا// على أنه لا وجود حاليا لأي موانع قانونية لترشح عبير موسي موضحا ان لا شيء يمنعها سواء في القانون الانتخابي او في القرارات الترتييية الصادرة سابقا عن هيئة الانتخابات وقال "عبير موسي تتمتع بجميع حقوقها السياسية والمدنية باعتبار أنه لا وجود لأي حكم بات صادر في حقها".





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يذكر انه تقرر يوم الاثنين الابقاء على عبير موسي بحالة سراح في قضية مثارة ضدها من طرف منظمة...



يذكر ان عبير موسى صدرت في حقها بطاقة ايداع بالسجن وذلك في إطار قضية رفعتها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.



كما كانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قررت تأييد قرار عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس القاضي بتجنيح التهم الموجهة الى رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي واحالتها على أنظار المجلس الجناحي لمحاكمتها من أجل ماهو منسوب اليها من أفعال في ما بات يعرف بملف "مكتب الضبط بقرطاج".