في عركة على المباشر بسبب أضاحي العيد، الدزيري يهاجم رئيس غرفة القصابين: تي شكونك انت!؟ انت تذبح وتسكت

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نشبت الجمعة 7 جوان، مشادة كلامية حادة بين كرونيكور قناة قرطاج + نجيب الدزيري ورئيس الغرفة الوطنية للقصابين احمد العميري في اطار الحديث عن موضوع اضاحي العيد وارتفاع الاسعار.



واتهم الدزيري غرفة القصابين بالسعي لاستغلال الظرف لتحقيق ارباح اكثر وخاطب رئيس الغرفة قائلا " تو الفلاح في قبلاط يحب يبيع كيلو العلوش ب18 دينار أنت شبيك متغشش!؟" غريبة يعني انت وجماعتك تحبوا تستغنو واحنا نموتو بالشر".





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ورد أحمد العميري على الدزيري قائلا "انت فاقد الشيء لا يعطيه، وما تعرفش والاسلوب هذا ما تعملوش معايا أنا" وهذا موش موضوع باش تعمل بيه الBuzz فقاطعه الدزيري قائلا " تش شكونك أنت!؟ أنت مهمتك تذبح وتسكت.



الفيديو: 01:27:07

ورد أحمد العميري على الدزيري قائلا "انت فاقد الشيء لا يعطيه، وما تعرفش والاسلوب هذا ما تعملوش معايا أنا" وهذا موش موضوع باش تعمل بيه الBuzz فقاطعه الدزيري قائلا " تش شكونك أنت!؟ أنت مهمتك تذبح وتسكت.