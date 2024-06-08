شركة أهلية في باجة توفّر أضاحي العيد بسعر 18 دينار للكغ ‎

تم اليوم الجمعة 7 جوان، افتتاح نقطة بيع اضاحي العيد بالميزان من المنتج الي المستهلك في معتمدية قبلاط من ولاية باجة وذلك ببادرة من الشركة الاهلية الفلاحية " الامتياز ".وحسب ما صرح به رئيس الشركة مختار الرياحي فقد تم تحديد السعر الافتتاحي ب20 دينار للكغ الواحد قبل ان يقوم عديد الفلاحين بتخفيض السعر الي 18 دينار للكغ الواحد مشيرا الي ان الاقبال كان كثيفا.