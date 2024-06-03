بطاقة إيداع بالسجن في حق محام اعتدى بالعنف على رئيس مركز الأمن برادس

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أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس عشية اليوم الاثنين بطاقة إيداع بالسجن في حق محام من أجل الاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه احداث جروح لموظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفه وفق ما أكده لاذاعة موزاييك الصادق الجويني الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس.



وأفاد مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس والناطق الرسمي باسمها لموزاييك بأنه وبانتهاء آجال الاحتفاظ بمحام على خلفية اعتدائه مساء اول أمس السبت بالعنف الشديد على رئيس مركز الأمن الوطني برادس، وباطلاع النيابة العمومية على نتائج الأبحاث والتساخير المنجزة، قررت احالته على أنظار قاضي التحقيق من أجل ثلاث قضايا تحقيقية.





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واضاف الصادق الجويني، بأن القضية الأولى صدرت بشأنها بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي وتتعلق بالاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه احداث جروح لموظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفه وهضم جانب موظف.





وتقرر الابقاء بحالة سراح على المحامي على ذمة قضيتين أخريين، تعلقت الأولى بشبهة استهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول" ب" ، أما القضية الأخيرة فتتعلق بالامتناع عن دفع معلوم التنقل والسكر والتشويش.