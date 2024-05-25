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رئيس الدولة يؤكد على أهمية مضاعفة الجهود للحدّ من التهرّب الجبائي

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Publié le Samedi 25 Mai 2024 - 01:53 قراءة: 0 د, 17 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر يوم الجمعة 24 ماي 2024 بقصر قرطاج، سهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية.

وتطرّق اللقاء إلى التوازنات المالية العامة للدولة وأهمية مضاعفة الجهود من أجل الحدّ من التهرّب الجبائي.

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وتم التعرّض، أيضا، إلى ملف الأملاك المصادرة وضرورة حسن التصرّف فيها إلى حين إيجاد حلول نهائية لها تحفظ ديمومتها وتحفظ حق الشعب التونسي خاصة فيها.


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