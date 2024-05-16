كلمة وزير الخارجية التونسي نبيل عمار أمام القمة العربية

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أكدّ وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار خلال كلمة ألقاها في اجتماع القمة العربية المُنعقدة بالعاصمة البحرينية المنامة، أنّهُ "توْفيرًا للوقت تمّ تسليم كلمة رئيس الجمهورية للوفود المشاركة في القمّة العربية"، مثمنا "دور تونس في التركيز على المسائل الجوهرية في ظل الوضع الراهن في المنطقة".



واكد نبيل عمار بالمناسبة موقف تونس الثابت والداعم للشعب الفلسطيني، في سعيه لاستعادة حقوقه المشروعة التي لا تسقط بالتقادم.

وجدد حرص تونس على "التجاوب مع كل المبادرات والأفكار الهادفة الى التركيز على المسائل الجوهرية والمحورية، وإعلائها فوق كل الاعتبارات الاخرى في ظل الوضع الفارق والاستثنائي الذي تمر به المنطقة العربية، وعلى راسها القضية الفلسطينية ،وسبل وضع حد للاستعمار العنصري ولحرب الابادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".



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وقال في السياق ذاته ان "تونس لم تتدخر جهدا لدعم القضية الفلسطينية ودعم حق الشعب الفلسطيني في نضاله لنيل حقوقه باقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أراضيه وعاصمتها القدس الشريف".

و بين نبيل عمار في ختام كلمته ان تونس تتطلع لان تخرج القمة العربية بقرارات ترقى الى مستوى تطلعات الدول والشعوب العربية في الاستقرار والسلام .

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وافتتحت اليوم بالعاصمة البحرينية المنامة أشغال القمة العربية في دورتها العادية الثالثة والثلاثين، بحضور ملوك ورؤساء الدول والحكومات وممثلي البلدان العربية.

وشاركت تونس في القمّة العربية ممثلة بوزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار بتكليف من رئيس الجمهورية. وحضر القمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وقال في السياق ذاته ان "تونس لم تتدخر جهدا لدعم القضية الفلسطينية ودعم حق الشعب الفلسطيني في نضاله لنيل حقوقه باقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أراضيه وعاصمتها القدس الشريف".و بين نبيل عمار في ختام كلمته ان تونس تتطلع لان تخرج القمة العربية بقرارات ترقى الى مستوى تطلعات الدول والشعوب العربية في الاستقرار والسلام .وافتتحت اليوم بالعاصمة البحرينية المنامة أشغال القمة العربية في دورتها العادية الثالثة والثلاثين، بحضور ملوك ورؤساء الدول والحكومات وممثلي البلدان العربية.وشاركت تونس في القمّة العربية ممثلة بوزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار بتكليف من رئيس الجمهورية. وحضر القمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.