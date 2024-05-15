بطاقة ايداع بالسجن في حق برهان بسيس ومراد الزغيدي

اصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة ايداع بالسجن في حق الصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس على اثر عرضهما اليوم الاربعاء على النيابة العمومية وفق ما صرح به المحامي غازي المرابط.



واوضح المحامي في تصريح لوات اليوم، انه تم تعيين جلسة حكمية للمعنيين يوم 22 ماي القادم مع تجنيح الافعال المنسوبة اليهما مبينا ان النيابة العمومية لم تعتبر الافعال المنسوبة الى الزغيدي وبسيس كجناية

واضاف المرابط انه بالنسبة لمراد الزغيدي فان النيابة العمومية عرضت عليه 9 مقاطع فيديو في علاقة بمشاركته في حصة اذاعية الى جانب تدوينة فايسبوكية عبر فيها عن مساندته للصحفي محمد بوغلاب .



وكان الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة افاد يوم الاثنين 13 ماي الجاري انه تم بإذن من النيابة العمومية للإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية التمديد بالاحتفاظ لمدة 48 ساعة بكل من مراد الزغيدي وبرهان بسيس على ذمة التحقيق، وذلك بعد ان تم ايقافهما مساء السبت 11 ماي .وقال زيتونة في تصريح سابق ل"وات " ان الزغيدي وبسيس يواجهان شبهة جريمة "استعمال أنظمة معلومات لنشر و إشاعة اخبار تتضمن معطيات شخصية ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير و تشويه سمعته على معنى الفصل 24 من مرسوم 54 لسنة 2022 (يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال)وبخصوص قضية سنية الدهماني قال المحامي سامي بن غازي انه تم تاخير الجلسة المبرمجة اليوم الاربعاء لمثولها امام قاضي التحقيق دون احضار المعنية للمحكمة ، وذلك في علاقة بقضية سابقة (غير القضية التي صدرت في حقها بطاقة الجلب) تحاكم فيها الدهماني على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 على خلفية تصريحات اعلامية حول الوضع العام بالبلاد وفق تصريحه .يشار الى انه صدر يوم الاثنين الفارط في حق سنية الدهماني بطاقة ايداع بالسجن في قضية اخرى، وتأجيل سماعها إلى وقت لاحق وذلك بعد ان نفذت مساء السبت 11 ماي، فرقة أمنية بطاقة جلب صادرة في حقها عندما كانت الدهماني متواجدة بدار المحامي بالعاصمة ، على خلفية تصريح لها في أحد المنابر الإعلامية .