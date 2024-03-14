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فيديو اليوم: خنزير يتجول في شارع الحبيب بورقيبة ‎

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Publié le Jeudi 14 Mars 2024 - 14:15 قراءة: 0 د, 28 ث
      
تداول ليلة الاربعاء 13 مارس، عديد النشطاء على موقع الفايسبوك فيديو لخنزير يتجول بشارع الحبيب بزرقيبة وسط العاصمة خلف عديد التفاعلات الساخرة.

وقد وصف الاعلامي برهان بسيس هذا المشهد بانه افضل لقطة في مسلسلات رمضان لهذا العام فيما علق الدكتور ذاكر لهيذب ساخرا بالقول "نشكروا ونثمنوا البرنامج البيئي الثوري للحكومة، في عوض المواطن يمشي للجبال لمشاهدة الخنازير يولي يشاهد الحيوانات البرية في قلب العاصمة ويتمتع بتكاثرها في شوارع تونس".


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