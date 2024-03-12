رئيس الجمهورية ينهي مهام وزير النقل ووزيرة الثقافة

<img src=http://www.babnet.net/images/7/carthage.jpg width=100 align=left border=0>

قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء، إنهاء مهام كل من وزير النقل، ربيع المجيدي، ووزيرة الشؤون الثقافية، حياة قطاط القرمازي.

وكلّف سعيد، وفق بلاغ اصدرته رئاسة الجمهورية ، وزيرة التجهيز والإسكان، سارة الزنزري الزعفراني بتسيير وزارة النقل بصفة وقتية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، منصف بوكثير، بتسيير وزارة الشؤون الثقافية بصفة وقتية.



وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قام يوم 24 جانفي 2024 بتعيين فريال الورغي حرم السبعي، وزيرة الاقتصاد والتخطي وفاطمة ثابت حرم شيبوب، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة



...



كما قام يتعين لطفي ذياب، وزيرا التشغيل والتكوين المهني سمير عبد الحفيظ، كاتب دولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط مكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووائل شوشان، كاتب دولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مكلف بالانتقال الطاقي ورياض شَوِد، كاتب دولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني مكلف بالشركات الأهلية



وكان سعيد قام في30 جانفي 2023 بإجراء تحوير جزئي على الحكومة عيّن بمقتضاه، محمد علي البوغديري، وزيرا للتربية خلفا لفتحي السلاوتي، وعبد المنعم بلعاتي، وزيرا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلفا، لمحمود إلياس حمزة، وفق ما جاء في بلاغ مقتضب لرئاسة الجمهورية.

ويعد هذا التحوير الوزاري وتعيين البوغديري وبلعاتي الثاني من نوعه بعد إنهاء رئيس الدولة لمهام وزيرة التجارة السابقة، فضيلة الرابحي، في 7 جانفي 2023، وهي أوّل تغيير يتم إدخاله على الحكومة منذ الإعلان عن تركيبتها في أكتوبر 2021.

