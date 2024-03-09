تونس تحتضن المؤتمر المغاربيّ الأوّل للمؤثّرين وصنّاع المحتوى مع حفل رائق لتوزيع جوائز أوّل مسابقة مغاربيّة في المجال

نظّمت الهيئة المديرة للأكاديميّة الدوليّة لصنّاع المحتوى، وتمثيليّاتها بتونس والمغرب العربيّ والشّرق الأوسط، يوم الخميس 7 مارس 2024 بمدينة الثقافة بالعاصمة التونسيّة، ندوة صحفيّة للإعلان عن انعقاد المؤتمر المغاربيّ الأوّل للمؤثّرين وصنّاع المحتوى والّذي سيكون مشفوعا بحفل بهيج لتوزيع جوائز أوّل مسابقة مغاربيّة في هذا المجال، بجائزة ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ ﻗﺪرﻫﺎ 100.000 دينار تونسيّ للفائز من منطقة المغرب العربيّ.





وستحتضن البلاد التونسيّة يومي 10 و11 ماي 2024 هذا المؤتمر المغاربيّ الأوّل للمؤثّرين وصنّاع المحتوى تحت شعار "إنشاء المحتوى والتأثير في عصر الذّكاء الاصطناعيّ" يقع اختتامه بحفل توزيع جوائز لأبرز المؤثّرين والإعلامييّن وصنّاع المحتوى بمنطقة المغرب العربيّ في عدّة اختصاصات وقطاعات اقتصاديّة واجتماعيّة وتكنولوجية وتنمويّة مختلفة.



تجمّع غير مسبوق بتونس خلال المؤتمر المغاربيّ الأوّل للمؤثّرين وصنّاع المحتوى

مسابقة مغاربيّة أولى للمؤثّرين والإعلامييّن وصنّاع المحتوى

وأعلن المنسّق العامّ للأكاديميّة الدوليّة لصنّاع المحتوى، وجدي الطرابلسي، خلال النّدوة الصحفيّة عن إطلاق برنامج طموح للتّدريب في عدّة اختصاصات فنيّة ومهنيّة لصناعة المحتوى والتأثير الجماهيريّ تزامنا مع فتح فروع وتمثيليّات للأكاديميّة بمنطقتي شمال إفريقيا والشّرق الأوسط.وتمّ الإعلان كذلك عن تنظيم مسابقة اقليميّة للمؤثّرين العرب، يومي 25 و26 سبتمبر 2024 بالمملكة العربيّة السعوديّة يمنح فيها الفائز الأوّل بجائزة كبرى قيمتها 500.000 ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻌﻮﺩﻱّ وعن تنظيم مسابقة دوليّة أخرى لمؤثّري الكون، يومي 22 و23 نوفمبر 2024 بالإمارات العربية المتّحدة يمنح فيها الفائز الأوّل جائزة كبرى بقيمة 1.000.000 درهم.في عصر الذّكاء الاصطناعيّ، تخضع صناعة المحتوى وأدوات التّأثير الرّقميّ في العالم لتحوّلات كبرى غير مسبوقة. ويسعى المؤتمر المغاربيّ الأوّل للمؤثّرين وصنّاع المحتوى، بحضور خبراء وفاعلين ومبتكرين وشركات ناشئة، لاستكشاف ومناقشة التحدّيات والفرص المثيرة المتعلّقة بتطويع التّكنولوجيات الجديدة وأدوات وخوارزميّات الذّكاء الاصطناعيّ في مهن الإعلام والاتّصال الجماهيري والبحوث والتّسويق.وفي تجمّع هامّ لقادة الرّأي وصنّاع المحتوى والمحترفين داخل الفضاء المغاربيّ، ستنتظم جلسات عامة وورشات عمل من أجل النّقاش المعمّق حول أحدث الاتّجاهات والتحدّيات في هذا المجال، وتحسين استخدامات الذّكاء الاصطناعيّ بطريقة أخلاقية وفعّالة، مع فتح فضاءات لعرض بعض التّكنولوجيات والمنتوجات المبتكرة والتقنيات لتوفير فرص للتّفاعل مع الشّركات النّاشئة والشّركاء الاستراتيجييّن. كما يهدف المؤتمر المغاربيّ لإنشاء شبكة علاقات ومنصّة للتّواصل والتّدريب والتشبيك بين مختلف المتدخّلين.يتمّ حاليّا ﺇطلاق حملة إعلاميّة واتّصاليّة موسّعة متعدّدة الوسائط ببلدان المغرب العربيّ، في إطار المسابقة المغاربيّة الأولى للمؤثّرين والإعلامييّن وصنّاع المحتوى. وتمّ إرساء شراكات وسبل تعاون مع أبرز القنوات التلفزيّة والإذاعيّة ووسائل الإعلام بالمنطقة من أجل المشاركة والتّحسيس. كما ستنظمّ مجموعة من المنظمات والشّركات الرّائدة والعلامات المبتكرة لهذا الحدث للاستشهار والمشاركة وبناء القدرات والتّنسيق حسب الأهداف والاختصاصات. وتعتمد المسابقة المغاربيّة على رؤية معاصرة في التّعامل مع الفئات المستهدفة مع ﺗﺰﻭﻳﺪﻫﻢ ببرامج تدريبيّة خاصّة وﺑﻤﻨﺼّﺔ رقميّة ﻟﻠﺘﺄﻟّﻖ ﻭﺍﻹﻟﻬﺎﻡ ﻭﺍلإبتكار في صناعة المحتوى.- ﺍﻟﺘﻤﻴّﺰ ﻭالإلهام: إذ تسعى المسابقة ﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺍﻟﺘﻤﻴّﺰ وتكريم أبرز المواهب الملهمة ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ الاختصاصات وﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺛّﺮﻳﻦ، مع ﻋﺮﺽ تجاربهم وإﻧﺠﺎﺯﺍتهم وابتكاراتهم في تصوّر المحتوى وإنشائه وطرق بثّه.- حسن ﺍﻻﺗّﺼﺎﻝ ﻭﺍﻟّﺘﻮﺍﺻﻞ والقدرة على الابتكار والتّطوير: إذ هي ﻓﺮﺻﺔ هامّة لصنّاع المحتوى الإعلاميّ والاتّصالي في شتى المجالات لتبادل الخبرات مع الباحثين والأكاديميّين والمحترفين والمدرّبين من أجل التّواصل والتّعاون والتّشبيك مع احترام أخلاقيات العمل وبناء القدرات الفنيّة لديهم.- ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲّ في المجتمع: ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺮّﻗﻤﻲّ وعلى شبكات التّواصل الاجتماعيّ حافزا هامّا للتّغيير الإيجابيّ في المجتمع. ويعتمد ذلك كمقياس هامّ للمشاركة في المسابقة. ويلتزم صنّاع المحتوى المؤهّلين بتقديم تجارب مبتكرة وملهمة ومسؤولة اجتماعيّا وذات أثر إيجابيّ على الفئات المستهدفة.- افضل مؤثر.ة في مجال الموضة- افضل مؤثر.ة في مجال السفر- افضل مؤثر.ة في مجال الجمال- افضل مؤثر.ة في مجال الطبخ- أفضل ممثّل.ة فكاهي مميّز.ة- افضل مؤثر.ة في مجال التّعليم- افضل مؤثر.ة في مجال الرّياضة و اللياقة البدنية- افضل مؤثر.ة في مجال العمل الاجتماعي- افضل مؤثر.ة في مجال نمط الحياة- افضل مؤثر.ة في مجال الألعاب الالكترونيّة- افضل مؤثّر.ة (بودكاست)- أفضل مؤثّر مبتدئ من الجيل الجديد- أفضل مؤثر.ة في عالم التكنولوجيا- افضل مؤثر.ة في حملة تسويقية لعلامة تجارية