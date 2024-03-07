منذر الزنايدي: 'قادم وراحلون'

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نشر الوزير السابق منذر الزنايدي، تدوينة مقتضبة، جاء فيها "بريء ومخادعون… مطمئن ومرتبكون… قادم وراحلون…"



يُذكر أنّ الزنايدي، نشر مؤخرا بلاغا للرأي العام، قال فيه انه لن يتخلى عن تونس وانّ "بلادنا تعيش اليوم حالة من الإحباط والتخبط وانسداد الأفق لم يسبق لها مثيل..وأمام هذا الوضع الذي ينذر بالخطر، يقتضي "الواجب الوطني" منا جميعا قبل كل شيء التحلي بالمسؤولية والامتناع عن كُل ما يمكن أن يزيد من تغذية الانقسامات وتعقيد الأوضاع والإساءة للوطن، كما يقتضي هذا الواجب العمل على تحرير الإرادات واقتراح الحلول والمبادرات والدفاع المستميت عن حق التونسيين في حياة أفضل"، حسب تعبيره.

وقد رجح عديد المتابعين أن الزنايدي يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.



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أخبار ذات صلة: هيئة الدفاع عن منذر زنايدي تقاضي رياض جراد...



كما أعلنت هيئة الدفاع عن منذر زنايدي مقاضاة رياض جراد بتهمة "التشويه والثلب على معنى الفصل 54 وكل الصفحات وكُل من تعمد نشر أكاذيب حول قضية فساد مالي أثناء تولي منذر زنايدي وزارة النقل"



وكان رياض جراد أعلن في تدوينة عبر صفحته على الفايسبوك "عن إصدار بطاقات جلب بحق صخر الماطري صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي والوزير الأسبق منذر الزنايدي في ملفات فساد، حسب تعبيره".



كما أعلنت هيئة الدفاع عن منذر زنايدي مقاضاة رياض جراد بتهمة "التشويه والثلب على معنى الفصل 54 وكل الصفحات وكُل من تعمد نشر أكاذيب حول قضية فساد مالي أثناء تولي منذر زنايدي وزارة النقل"وكان رياض جراد أعلن في تدوينة عبر صفحته على الفايسبوك "عن إصدار بطاقات جلب بحق صخر الماطري صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي والوزير الأسبق منذر الزنايدي في ملفات فساد، حسب تعبيره".