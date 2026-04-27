قفصة: أعوان واطارات شركة البيئة والغراسة والبستنة يطالبون بتفعيل جملة من المطالب المهنية

Publié le Lundi 27 Avril 2026 - 17:56
      
طالب عدد من أعوان واطارات شركة البيئة والغراسة والبستنة التابعين للمجمع الكيميائي التونسي بولاية قفصة، اليوم الاثنين، خلال مسيرة سلمية، بتفعيل جملة من المطالب المهنيّة وتمكينهم من صرف مستحقات مالية متخلدة.

 وانطلقت المسيرة من امام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة باتجاه مقر الولاية، وجابت الشوارع الرئيسية لقفصة المدينة، رفع خلالها المشاركون شعارات مطالبة بتفعيل عدد من المطالب المهنية المتعلقة بتفعيل نشاط الشركة وسن القانون الاساسي الخاص بها إضافة إلى صرف مستحقات مالية متخلدة تم الاتفاق عليها في محاضر جلسات سابقة.

وأفاد عون التسيير بشركة البيئة والغراسات والبستنة طارق بن عمار، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، بان هذا التحرك الاحتجاجي جاء للمطالبة بتفعيل نشاط الشركة واستكمال القانون الاساسي الخاص بها إضافة إلى صرف متخلدات مالية تتعلق بمنح الاكساء وعيد الأضحى بالاضافة الى المطالبة بتسوية الوضعية المالية للأعوان مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، داعيا السلطات الجهوية والمركزية للتدخل لايجاد حل لهذا الاشكال.
يذكر أن النقابات الاساسية لاعوان البيئة والغراسة والبستنة، عقدت اجتماعا يوم الجمعة الماضي بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة، تدارست خلاله الوضع العام للشركة وقررت على اثره الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية بداية من اليوم الاثنين، للمطالبة بتفعيل عدد من المطالب المهنية وتمكينهم من مستحقات مالية متخلدة تم الاتفاق عليها في جلسات سابقة.
